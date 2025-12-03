史上初の1000億突破の『鬼滅の刃』劇場版、韓国で打ち立てた記録がスゴい!!

日本映画として史上初めて全世界累計興行収入1000億円の大台を突破した映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。

アニプレックスによると、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は11月中旬に、日本国内で観客動員2604万5587人、興行収入379億2758万9200円を記録。さらに海外157の国と地域で6313万2209人を動員し、興行収入は684億4297万9750円（4億7202万550ドル、1ドル＝145円換算）に達した。

この結果、全世界累計興行収入は1063億7056万8950円に到達。日本映画として初めて“1000億円超え”を成し遂げる快挙となった。

国内よりも海外での収益が大きいことが見て取れるが、隣国・韓国ではどの程度の興行成績を上げているのか。

韓国では8月22日に公開され、まもなく3カ月を迎える現在もボックスオフィス10位圏内を維持するロングランを継続中だ。

韓国の映画館入場券統合電算ネットワークによると、11月22日時点で観客動員は563万8000人。『すずめの戸締まり』（558万9861人）を上回り、韓国公開の日本映画・日本アニメとして歴代1位の動員数を記録している。

同国内で今年公開された全映画を見渡しても、韓国映画『ゾンビの娘』（原題、563万人）を超えて2025年最大のヒットとなった。

興行収入は608億ウォンで、日本円では約64億8400万円。2025年に韓国で公開された作品の中で、興行収入600億ウォンを突破した初の映画となった。

海外全体の興行収入684億4297万9750円のうち、韓国の占める割合は約9.39％。およそ10分の1を韓国市場が占めている計算だ。

いずれにしても、日本発のアニメーション映画が国境を越え、世界中の観客を魅了し続けていることは明白であり、韓国でもその熱量は衰える気配がない。

