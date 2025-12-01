この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしか氏が、自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で「【食べすぎた日の】具沢山な健康味噌汁。夜ごはん、これに置き換え！1日1杯栄養バランスOKで体重戻す！食べ痩せ豚汁」と題した動画を公開。食べ過ぎた日に罪悪感なく食べられ、栄養バランスを整えながら体をリセットするための「食べ痩せ豚汁」のレシピを紹介した。



クリスマスや忘年会など外食が続くシーズン、「食べ過ぎてしまったけれど、何か食べたい…」という悩みを抱える人は少なくない。よしか氏は、そんな時に無理に食事を抜くと、かえって夜中にお菓子などに手を出してしまいがちだと指摘。このレシピは、一杯で満足感を得ながら、胃腸を整え、不足しがちなビタミンやミネラルを補給できる調整食として考案されたという。



作り方はシンプルだ。まず、キャベツ、玉ねぎ、ニンジン、さつまいもなど、合計約260gもの野菜と、豚もも肉を一口大に切る。よしか氏によると、豚汁によく使われる豚バラ肉ではなく、脂質の少ない豚もも肉を選ぶことがカロリーを抑えるポイントだという。鍋で刻みニンニクと豚もも肉を炒めて香りと旨味を引き出したら、全ての野菜を加えてさっと炒め合わせる。そこに水とかつおだしを加え、蓋をしてからが最も重要な工程。「弱火でじっくり10分煮込む」ことで、野菜の細胞壁が壊れ、野菜本来の甘みがスープに溶け出すと説明した。



10分後、火を止めてから味噌を溶き入れ、仕上げにすりごまを加えることで、コクと旨味をさらに引き立てる。特にポイントとなる食材が「さつまいも」で、皮ごと使うことで食物繊維やポリフェノールを効率良く摂取でき、その自然な甘みが満足感を高めてくれるという。この一杯でエネルギー348kcal、タンパク質は22g摂取できるなど、栄養バランスも考慮されている。



食べ過ぎてしまった日でも、我慢するのではなく、美味しく栄養のあるもので賢く調整する。年末年始の体重管理に悩む人は、この具沢山な「食べ痩せ豚汁」を試してみてはいかがだろうか。