鎌倉「DRAQUIRE」の系列店がオープン！ アラカルトでも楽しめる隠れ家ビストロ（東京・代々木上原）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、代々木上原にオープンしたフレンチ×イタリアンの隠れ家ビストロ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

ALUDRA（東京・代々木上原）

お店は地下に位置する 出典：INNUENDOさん

2025年9月、代々木上原駅南口から徒歩約1分の井の頭通り沿いに、フレンチとイタリアンを融合させた料理をコースとアラカルトで楽しめる新店がオープンしました。その名も「ALUDRA（アルドラ）」。鎌倉にある「DRAQUIRE（ドラキア）」の系列店です。

店名の「ALUDRA」は、おおいぬ座のしっぽにある小さな星の名前。夜空で最も明るいシリウスや、2等星の中で一番明るいアダラのようには目立たないけれど、星座の一部である喜びを表すかのように瞬く星です。明るく輝く新宿や渋谷から少し離れた、しっぽのような場所に位置する魅力あふれる街・代々木上原で小さな明かりを灯し、気軽に立ち寄ってもらえる場所になりたいという思いが込められています。

アラカルトも楽しめる 写真：お店から

オーナーシェフの山田尚立（やまだしょうりゅう）氏は、幼少期から青年期にかけての大半をヨーロッパ各国で過ごし、料理の道へ。イタリアン、フレンチ、そして北欧の伝説的レストラン「noma」の技術を継ぐ「INUA」、白金高輪「OREXIS」のシェフを務めた後、独立。2021年鎌倉にフレンチ×イタリアンのレストラン「DRAQUIRE」をオープンさせました。

こだわり抜いた旬の食材を味わえる 写真：お店から

「アラカルトもあって気軽に人々が集えるようなカジュアルなお店を出したい」。コース料理のみを提供する「DRAQUIRE」とは異なる営業形態の構想を練り出した頃、立地や雰囲気の良さ、物件などいろいろな良い条件が重なったこの場所に山田氏は出店を決意します。

新店では、2024年のコンペティション「RED U-35」でブロンズエッグを受賞、「DRAQUIRE」で料理及びデザートを担当していた三浦萌氏も腕を振るいます。

旬の食材を使った料理はアラカルトでも注文可 写真：お店から

店内で供される料理は、“旅”がコンセプト。世界各地の料理や文化を経験してきた山田氏のフィルターを通してフレンチ×イタリアンに落とし込んだオリジナルメニューが並びます。

グラスフェッドラム グリーンカレーソース 写真：お店から

おすすめの一皿は「グラスフェッドラム グリーンカレーソース」3,800円。柔らかく焼き上げたラム肉の風味と、オリジナルグリーンカレーのスパイスやコクが相性抜群です。

軍鶏のラグー トロフィエ 写真：お店から

「軍鶏のラグー トロフィエ」2,200円は、店で一、二を争う人気メニュー。丸鶏のまま白ワインでじっくり煮込んだ軍鶏のラグーを生パスタのトロフィエと合わせた一皿は「パスタ」を超越した味わいと好評を博しています。

世界各地のワインが楽しめる 写真：お店から

ワインは気軽な価格帯のグラス（1,200円〜）やボトル（9,000円〜）から、特別な日に味わうためのものまで幅広く取りそろえています。ヨーロッパを中心に世界中から厳選したワインは、料理に合わせたペアリングも。また、21時以降のバータイムではワイン1杯から利用できるので、一人でも気軽に立ち寄ることができます。

ゆっくりと寛げる地下の店内 写真：お店から

座席は、カウンター6席、テーブル8席。地下にある店内は、大通りに面していることを忘れさせるような落ち着きある空間です。昼間は天井近くの窓からほのかに差し込む光が心地よさを感じさせてくれます。

旅先で出会った味や香り、食材など、旅の記憶と直結する料理と、古来より旅人の指針、支えとなり、共通の話題となってきた星……。

2つをコンセプトに併せ持つ新店は、故郷を思い出したり、旅の思い出を辿ったり、これからの旅の計画を立てたりと、さまざまな旅に思いを馳せながら食事を堪能したくなる素敵な場所です。

食べログレビュアーのコメント

「蝦夷鹿のロースト ビーツ」4,000円 写真：お店から

『お料理はシンプルで素材の魅力と

ソースをシンプルかつ絶妙に組み合わせて

提供してくださいます。

とくに

トロフィエの鶏の白ワイン煮込み

ホロホロにほどけた鶏が

モチモチパスタに絡んで

シェフならではの美味しさです。

メインは特別に出していただいた蝦夷鹿

肉厚でとても柔らか

ビーツのソースとの相性も抜群です』（みすきすさん）

「前菜盛り合わせ」1,600円 写真：お店から

『ランチセット(前菜、日替わりパスタ、コーヒー)を直前に予約。

お店は代々木上原から徒歩1分。地下1階ですが天井も高く天窓から外の光が差し込み、とてもオシャレな店内でした。

・グラスの白ワイン

オレンジワインも含めて3種類紹介してもらった中からお財布に優しいものをチョイス。銘柄忘れちゃいましたが飲みやすく美味しかった。

・前菜盛り合わせ

フレッシュな野菜を両脇に、キャロットラペ・キノコのマリネ・ハム2種類。どれも美味しく、中でもサイコロ型に切られたハムが柔らかくジューシー。ワインが進む！

・日替わりパスタ

ネジネジした麺に丸鶏を煮込んだというソースがまとわりついてものすごく美味。誰かと一緒に行って感動を分かち合いたかった。

いいお店を見付けたなぁ』（eminowa1125さん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆ALUDRA住所 : 東京都渋谷区上原1-30-12 UEHARA TERRACE B1FTEL : 050-5596-7676

文：斎藤亜希

