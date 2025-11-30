ナルシスト男子を簡単に喜ばせる「うまい相槌」９パターン
自分大好き！なナルシスト男子と上手に付き合いたければ、変に刺激して話を面倒にしてしまうよりも、適度に構ってうまく転がしておくのが得策かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ナルシスト男子を簡単に喜ばせる『うまい相槌』」をご紹介します。
【１】「いつもカッコいいね」と外見を褒める
「外見に酔ってるんだから、外見を褒めるべし」（20代女性）というように、「カッコいい」というストレートな言葉はベタでも効果てきめんかもしれません。ただし、褒めすぎて「俺のことが好きなのかな」と思われたら面倒なので、安易に連発しないよう気をつけましょう。
【２】「写真撮っていい？」と記録を残したがる
「写真はナルシストの大好物です」（10代女性）というように、そもそもが「自撮り大好き」な人たちなので、人から写真を撮られるのは彼らにとってさらに喜ばしい出来事かもしれません。ただし、写真のアングルなどに異様なこだわりを見せる人もいるので、多少の面倒くささは覚悟したほうがよさそうです。
【３】「こんな人いるんだね!!」と存在自体に驚いてみせる
「衝撃を受けたとアピールする作戦です」（20代女性）というように、大きめのリアクションで話を聞くのも、ナルシスト男子を喜ばせるのに効果的といえそうです。「ビックリした」「すごい」「はじめて聞いた」など、「驚き」の要素を大切にしてはいかがでしょうか。
【４】「その服はあなたにしか着こなせない」としきりに感心する
「変な服だな、と思ったときはコレ！」（20代女性）というように、ナルシスト男子は自分が特別だと見なされることに喜びを感じるので、マイナスな事柄もすべてプラスに転じた言い方で評価するとよさそうです。オーバーだなと感じても、力いっぱい言い切りましょう。
【５】「モテそう」と女子目線で評価する
「『そんなことないよ』と言いながら嬉しそうだった」（20代女性）というように、女子人気の高さを想像するような相槌も、意外とウケがいいようです。「年下の女子に」などと冠言葉をつければ、嫌味なく自分を対象から外せるので、ある意味使いやすい相槌でもあるでしょう。
【６】「変わってるね」と個性があることを強調する
「結局『自分は特別』って思いたいに違いないので（苦笑）」（10代女性）というように、個性的であることを誇りに感じるナルシスト男子の自尊心をくすぐるパターンです。お世辞は言いたくないという人も、「変わってる」なら抵抗なく発せられるのではないでしょうか。
【７】「それどこで買ったの？」と持ち物に興味を持つ
「話したがりが多いから、いい質問を投げてやるべし」（20代女性）というように、ナルシスト男子の「話したいこと」に誘導してやるのが「うまい相槌」といえそうです。同じものを買う羽目にならないよう、「あなたにしか着こなせない」と言い添えるのを忘れないようにしましょう。
【８】「さすが○○くん」と何を聞いてもヨイショする
「意外と単純な人たちだから、とにかく持ち上げればよい（笑）」（10代女性）というように、ナルシスト男子は自分に自信があり、変にひねくれたところがないので、歯の浮くようなお世辞もまっすぐに受け止めてくれそうです。「いいね！」を押す感覚で、何度でも気軽に褒めてあげましょう。
【９】「センスがいい」と趣味の良さを持ち上げる
「感性に自信がある人は、そこを突いてあげないと」（20代女性）というように、ナルシスト男子の多くは自分のセンスが一流だと自負しているので、そこをくすぐるのがご機嫌をとる近道でしょう。「センス」というのは、服、映画、店選び、どんなジャンルにも使える汎用性の高い言葉なので、便利に使えそうです。
ナルシスト男子は思った以上に「まっすぐ」な人たちなので、多少大袈裟に褒め、リアクションをとるのが正解といえそうです。少しサービスしてあげるくらいのつもりで接してはいかがでしょうか。（小倉志郎）
