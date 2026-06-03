超パワフルな“1000cc”級の「鬼トルク」が楽しそう！まもなくクルマ業界の最先端技術が一堂に会するイベント「人とくるまのテクノロジー展 2026」が開催されます。神奈川県の「パシフィコ横浜」で2026年5月27日から29日まで、続いて愛知県常滑市の「愛知県国際展示場」で6月17日から19日まで実施されるこの展示会において、ホンダは同社の最新技術を駆使した様々な次世代モビリティを披露すると発表しました。【画像】超カッ