モデルプレス＝2026/06/03】お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が3日、都内で行われた第45回ベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』発表・授賞式に出席。妻への感謝を口にした。【写真】ベスト・ファーザー「おさるのジョージ」キャラが異例の受賞◆ハライチ澤部佑「ベスト・ファーザー」受賞で妻に感謝芸能部門で同賞を受賞した澤部は「よっしゃー！やりました！よっしゃー！ありがとうございます！」と喜びながらステージに登壇