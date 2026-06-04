偽物のボンボンドロップシールを販売したなどとして、京都府警が男女６人を書類送検しました。 【写真を見る】京都府警が押収した「ボンボンドロップシール」の偽物（画像9枚） 商標法違反容疑で書類送検されたのは、京都府八幡市の美容サロン経営の女性（３６）ら男女合わせて６人です。それぞれ、大阪市中央区の文具メーカー「クーリア」が商標登録を受けている「ボンボンドロップシール