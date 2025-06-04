顔は普通なのにどことなくモテオーラを放つ男性を「雰囲気イケメン」と言ったりしますが、女性の中にも「雰囲気ビジン」と呼べる人たちがいるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『この子、なんかいいかも…』といつの間にか男性がトリコになる『雰囲気美人』の特徴」をご紹介します。【１】自分の好きなところを磨き、自信を持っている「ネガティブな人にはない美しさがあると思う」（30代男性