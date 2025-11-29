ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¹Æ¤ËÊÆº¤ÏÇ¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤Î¤«¤È¡Ä¡×Â¿¤¯¤Î»ØÅ¦¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÊ¬ÀÏ¡Ö¤ï¤¶¤È¤Ç¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖThank You Fans!¡×¤ÈÊ¸»ú¤ÎÆþ¤Ã¤¿²èÁü¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤È°ì½ï¤Ë¡ØThank You Fans!¡Ù¤È¡¢Åê¹Æ¤¹¤ë¤Èº®Íð¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎWBC½Ð¾ì¤¬ËÁÆ¬¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆWBC¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ê»²Àï¤Î¡ËÀµ¼°È¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÅê¹Æ¤ò°ì½Ö¤À¤±¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤È°ì½ï¤Ë¡ØThank You Fans!¡Ù¤È¡¢Åê¹Æ¤¹¤ë¤Èº®Íð¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËSNS¤Ë¤Ï¡Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¹Æ¤ò¡ËÆÉ¤à¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö·»Äï¡¢°úÂà¤¹¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÉÝ¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢¡È´ª°ã¤¤¡É¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸µ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥é¡¼»á¤Ï¡Ö¤Ñ¤Ã¤È¸«¡Ø°úÂà¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¦¤è¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ±¤¤¬Áý¤¹¤«¤é¤Í¡£SNS¾å¤ÇºÇ¤â¤¤¤¤È¿±þ¤òÆÀ¤ë°Ù¤Ë¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê°¦¤é¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤è¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤ÏÃÇ¥È¥Ä¡£WBC½Ð¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï120Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Èà¤ÎÀ³Ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Èà¤¬¤â¤·¡Ê¤¤¤¿¤º¤é¡Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸í¤ê¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÊÈ¯É½¤È¤¤¤¦¡Ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»ö¾Ý¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë