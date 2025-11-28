蛍光塗料の発光を際立たせ、UVレジン硬化にも対応！ ビット・トレード・ワン「MODMAGICブラックライト・プロ」を12月12日発売
【MODMAGICブラックライト・プロ】 12月12日発売予定 価格：オープン(市場想定売価：1,958円）
ビット・トレード・ワンは模型用工具「MODMAGICブラックライト・プロ」を12月12日に発売する。価格はオープン価格(市場想定売価：1,958円）。
「MODMAGIC ブラックライト・プロ」は、蛍光発色に最適な波長と専用ブラックフィルタにより可視光線を大幅にカットし、蛍光塗料の発色を美しく際立たせる”パッシブ電飾”を楽しむことが可能だ。展示・撮影時に色の濁りを防ぎ、豊富な光量でリアルな演出を実現できる。
また、UVレジン硬化に最適な波長を採用しており、短波長の高効率UVにより、UV効果レジンを素早く均一に硬化。細部のピンポイント硬化や透明パーツの仕上げ作業にも最適。精密な造形作業にも対応する。
ビット・トレード・ワンは正式発売に先駆け、11月30日に愛知県一宮市で開催される「一宮模型まつり」で「MODMAGICブラックライト・プロ」の先行販売を行う。いち早く商品を手にできるチャンスだ。
さらに！📢 イベント先行販売決定！- ビット・トレード・ワンmade in 相模原 (@BitTradeOne) November 28, 2025
11/30(日)一宮にて開催される一宮模型まつりにて
「MODMAGIC ブラックライト・プロ」を先行販売いたします！！
🔧実物を試せるデモ機あり
🛍発売前に購入できる先行販売形式
⚠️数量限定（売り切れ次第終了）
📍イベント概要
日時：2025年11月30日（日）10:00～16:00… pic.twitter.com/LnH6sJoV0X
