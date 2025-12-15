この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

小林亮平氏が、自身のYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」で「【油断禁物】新NISA3年目はここが分かれ道！2026年に見直すべきポイント3選」と題した動画を公開。新NISA開始から3年目にあたる2026年が、投資の成功組と失敗組を分ける重要な局面になるとし、見直すべき3つのポイントを解説した。



小林亮平氏はまず、多くの人が含み益を抱えているであろう現状を踏まえ、最初のポイントとして「利益を確定したくなっても一旦考える」ことを挙げる。好調な相場が続くと利益確定の誘惑にかられるが、氏は「投資信託の平均保有期間は約2〜3年」というデータを示し、短期的な売買が将来の大きな利益を逃す原因になると指摘。「時間は友、衝動は敵」という投資の格言を引用し、長期目線で保有し続ける重要性を説いた。



次に、2つ目のポイントとして「新NISAでの積立投資をやめない」ことを強調する。2024年、2025年と好調な相場が続いた反動で、2026年には下落相場が訪れる可能性も懸念される。しかし、小林亮平氏は「暴落しても積立投資なら安く買える」と述べ、価格が下がった局面こそ、ドルコスト平均法の効果で多くの口数を購入できるチャンスであると解説。相場の上下に一喜一憂せず、淡々と積立を継続することが将来の資産形成につながるとした。



最後に3つ目のポイントとして「商品をコロコロ変えすぎない」ことを挙げた。SNSなどで話題の銘柄に乗り換えたくなる心理に触れつつ、重要なのは「商品より投資先で決める」ことだとアドバイス。全世界の株式に投資したいなら全世界株式ファンド1本で十分であり、メインの投資方針はぶらさず、もし他の商品に投資するなら少額の「サテライト投資」に留めるべきだと語った。氏は、これら3つの鉄則を守り抜けるかが、新NISA3年目以降の成否を分けると締めくくった。