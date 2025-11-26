この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏がナビゲート！『【頻尿・尿もれ】トイレを我慢したいときは、ココを押すと尿意が止まる【手の非常ボタン】』

手もみセラピストの音琶氏の″癒して痩せる″新提案！『【9割が知らない】実は更年期にすると筋トレより痩せる手もみ習慣３選！』

手もみセラピストの音琶氏の脂質改善法！『薬は待って！コレステロールと中性脂肪を落とす方法が超簡単！手をもむだけ！』

チャンネル情報

手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆