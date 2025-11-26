手もみセラピストの音琶氏が手順を解説！『【50代60代必見】手をもむだけ！中性脂肪やコレステロールを下げる最強のツボ3選！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
手もみセラピストの音琶麗菜氏が『【50代60代必見】手をもむだけ！中性脂肪やコレステロールを下げる最強のツボ3選！』と題した動画を公開し、食事や運動を続けても数値が改善しにくい人へ向けた手もみセラピーの実践法を紹介した。音琶氏は冒頭で「すでに食事だったり運動を頑張っているけど、なかなか数値が改善されない方、そんな方に今日はおすすめの内容になっています」と呼びかけた。
動画で取り上げられた手もみセラピーは、肝臓・心臓・甲状腺の3つの反射区を刺激することで中性脂肪やLDLコレステロールの改善を目指す方法である。音琶氏は「手を揉むことで体に溜まっている老廃物や毒素を出し、血流を良くして内臓を元気にしていく」と説明し、手軽に実践できる点を強調した。
まず肝臓の反射区について、音琶氏は「血中脂質の合成や蓄積を調整するために肝臓の反射区を押します。中性脂肪やコレステロールといったら肝臓ですので、しっかり押しましょう」と述べた。場所は右手の薬指から下がった骨の下で、親指の角を当てて押される側の薬指を曲げて圧をかける。音琶氏は「骨の際は1箇所だけではなく、囲むような感じで3箇所ぐらいずらして押していただけると満遍なく押せる」と具体的な押し方を示した。
次に心臓の反射区は左手の薬指の下に位置する。音琶氏は「中性脂肪やLDLコレステロールが高くなると心疾患を引き起こすことがあるので、予防的に心臓も押しておきましょう」と呼びかけた。押し方は肝臓の反射区と同様に、親指の角を当てて薬指を曲げて圧をかけるもので、左右それぞれの臓器に対応する反射区を意識することが重要だと説いた。
甲状腺の反射区は両手の親指にあり、爪の外側と第1関節の間が該当する。音琶氏は「新陳代謝を促して血中脂質の消費を促進していきます」と語り、人差し指で支えながら親指の横の硬い部分で向こうに力を入れるように押す方法を実演した。「ここを押すと本当に代謝が上がって体温も上がって痩せやすくなりますので、ぜひ押してください」と効果を強調した。
押す際の基本ルールとして、音琶氏は「1つの反射区につき7秒をむぎゅっと押していきましょう。回数は1つの反射区につき3回から5回。それを1日に3回から5回やってみてください」と具体的な回数を提示した。また、押した後は水分を取って老廃物を流すことが重要であると繰り返し述べた。
痛みや違和感がある場合については、音琶氏は「お風呂の中とか入浴後とか体が温まっているときに押した方が反射区を押したときに痛みはそんなに強く出ない」とアドバイスした。一時的にしびれることがあっても「上手に押せているサイン」であり、押していくうちに痛みが軽減すれば「肝臓が元気になった証拠」だという。「痛みと悪さは比例している」と独自の見解を示し、強い痛みを感じる人は臓器が疲れている可能性があると指摘した。
音琶氏は継続の重要性についても言及し、「手もみは続けないと効果が出ません。継続は力なりということで、やっぱりコツコツ毎日押していただければと思います。押せば押すほど改善は早くなります」と視聴者に呼びかけた。さらに「ずっと薬を飲み続けるとなってくると、やっぱりすごい体に負担になりますので、本来健康だった臓器が薬の負担で機能が低下してきたりとか、他にもやっぱりお薬飲むことで副作用が出ちゃうので、手もみとかセルフケアでぜひ改善していただければ」と語り、薬に依存しない健康管理の選択肢として手もみセラピーを位置付けた。
動画の最後には、「とっても簡単ですよね。やっぱり続けるのって大変なんですけど、手もみで良くなったらいいじゃないですか」と視聴者に親しく語りかけた。
血中脂質の数値に悩む中高年層にとって、日常的に実践可能なセルフケアとして手もみセラピーは一つの選択肢となるだろう。
動画で取り上げられた手もみセラピーは、肝臓・心臓・甲状腺の3つの反射区を刺激することで中性脂肪やLDLコレステロールの改善を目指す方法である。音琶氏は「手を揉むことで体に溜まっている老廃物や毒素を出し、血流を良くして内臓を元気にしていく」と説明し、手軽に実践できる点を強調した。
まず肝臓の反射区について、音琶氏は「血中脂質の合成や蓄積を調整するために肝臓の反射区を押します。中性脂肪やコレステロールといったら肝臓ですので、しっかり押しましょう」と述べた。場所は右手の薬指から下がった骨の下で、親指の角を当てて押される側の薬指を曲げて圧をかける。音琶氏は「骨の際は1箇所だけではなく、囲むような感じで3箇所ぐらいずらして押していただけると満遍なく押せる」と具体的な押し方を示した。
次に心臓の反射区は左手の薬指の下に位置する。音琶氏は「中性脂肪やLDLコレステロールが高くなると心疾患を引き起こすことがあるので、予防的に心臓も押しておきましょう」と呼びかけた。押し方は肝臓の反射区と同様に、親指の角を当てて薬指を曲げて圧をかけるもので、左右それぞれの臓器に対応する反射区を意識することが重要だと説いた。
甲状腺の反射区は両手の親指にあり、爪の外側と第1関節の間が該当する。音琶氏は「新陳代謝を促して血中脂質の消費を促進していきます」と語り、人差し指で支えながら親指の横の硬い部分で向こうに力を入れるように押す方法を実演した。「ここを押すと本当に代謝が上がって体温も上がって痩せやすくなりますので、ぜひ押してください」と効果を強調した。
押す際の基本ルールとして、音琶氏は「1つの反射区につき7秒をむぎゅっと押していきましょう。回数は1つの反射区につき3回から5回。それを1日に3回から5回やってみてください」と具体的な回数を提示した。また、押した後は水分を取って老廃物を流すことが重要であると繰り返し述べた。
痛みや違和感がある場合については、音琶氏は「お風呂の中とか入浴後とか体が温まっているときに押した方が反射区を押したときに痛みはそんなに強く出ない」とアドバイスした。一時的にしびれることがあっても「上手に押せているサイン」であり、押していくうちに痛みが軽減すれば「肝臓が元気になった証拠」だという。「痛みと悪さは比例している」と独自の見解を示し、強い痛みを感じる人は臓器が疲れている可能性があると指摘した。
音琶氏は継続の重要性についても言及し、「手もみは続けないと効果が出ません。継続は力なりということで、やっぱりコツコツ毎日押していただければと思います。押せば押すほど改善は早くなります」と視聴者に呼びかけた。さらに「ずっと薬を飲み続けるとなってくると、やっぱりすごい体に負担になりますので、本来健康だった臓器が薬の負担で機能が低下してきたりとか、他にもやっぱりお薬飲むことで副作用が出ちゃうので、手もみとかセルフケアでぜひ改善していただければ」と語り、薬に依存しない健康管理の選択肢として手もみセラピーを位置付けた。
動画の最後には、「とっても簡単ですよね。やっぱり続けるのって大変なんですけど、手もみで良くなったらいいじゃないですか」と視聴者に親しく語りかけた。
血中脂質の数値に悩む中高年層にとって、日常的に実践可能なセルフケアとして手もみセラピーは一つの選択肢となるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
手もみセラピストの音琶氏の脂質改善法！『薬は待って！コレステロールと中性脂肪を落とす方法が超簡単！手をもむだけ！』
手もみセラピストの音琶氏の″癒して痩せる″新提案！『【9割が知らない】実は更年期にすると筋トレより痩せる手もみ習慣３選！』
手もみセラピストの音琶麗菜氏がナビゲート！『【頻尿・尿もれ】トイレを我慢したいときは、ココを押すと尿意が止まる【手の非常ボタン】』
チャンネル情報
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆