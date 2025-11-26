この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uberの単価ついにバグる？謎クエ配信も高単価続出の事態に…【Uber Eats配達員】」と題した動画を公開。Uber Eatsで配達単価が異常に高騰する現象が起きていることを報告した。



レクター氏によると、稼働中に「Uber Eatsの単価がやたら高かった」とのことで、実際に受けた配達依頼の中には「23分、3.4kmで1,256円」や「17分、1.77kmで1,008円」といった、通常では考えられない高単価の案件が複数あったことを明かした。この現象は同氏だけでなく、SNS上でも他の配達員から同様の報告が相次いでいるという。



現在、一部の配達員にはインセンティブである「謎クエスト」が配信されているが、通常クエストが配信されると配達員が増え、単価は下がる傾向にある。しかし、今回は逆に単価が上がっていることから、レクター氏はUber Eatsの「アルゴリズムもいろいろいじってるんじゃないか」と、システムのバグや何らかのテストが行われている可能性を指摘した。なお、同氏自身には謎クエストは配信されておらず、クエストの有無にかかわらず高単価が発生している可能性がある。



一方で、レクター氏は過去にUber Eatsの単価が急落した事例にも言及。2025年の年始に単価が大幅に下がり、「糞単価」と揶揄される状況があったことを振り返り、今回の高騰も一時的なものである可能性に警戒を示した。今回の現象がアルゴリズムのバグだとすれば、いつ修正されてもおかしくない。配達員にとっては好機であるが、今後の動向を注意深く見守る必要がありそうだ。