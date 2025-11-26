レクサス新「最上級クーペ」世界初公開に反響殺到！ 「“観音開きドア”の存在感スゴイ」「豪華な内装が素晴らしい」の声も！ ルーフにある「画期的機能」にも注目の「LSクーペコンセプト」に熱視線！

新たなフラッグシップ像に反響集まる

レクサスが掲げる未来像が、大きく揺れ動き始めています。2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで開催されていた「ジャパンモビリティショー2025」で初披露された「LSクーペコンセプト」は、ブランドの象徴であるLSの新たな方向性を鮮烈に示すモデルとして、ネット上でも多くの注目を集めています。

ちょうど昨今、世界的にBEVシフトの勢いがやや落ち着き、欧州でも規制の再検討が進む中で、各メーカーが“次の高級車の姿”を模索する動きが広がっています。

【画像】超いいじゃん！ これがレクサス新「最上級クーペ」です！（30枚以上）

そうした潮流の中でレクサスが提示したのが、セダンという枠から大胆に踏み出した、クロスオーバー4ドアクーペとしてのLSでした。

流麗なボディに大径タイヤとゴツイフェンダーのクロスオーバーデザインが融合！

今回公開されたLSシリーズには6輪ミニバン型の「LSコンセプト」も含まれていましたが、とりわけクーペモデルは「量産を視野に入れた現実的なコンセプト」との評価が多く、事実上“次期LSの本命”と見る識者も少なくありません。

一方で、長年LSを支持してきたファンの間では複雑な反応も見られ、「LSは最後の砦としてセダンであるべきだ」という声が根強く上がっています。

アメリカ市場で現行LSの販売が伸び悩み、さらに海外では2026年以降の生産終了が噂されるなど、伝統的なセダン型LSの未来が曇りがちなだけに、今回の変化に戸惑うユーザー心理もうかがえます。

LSクーペコンセプトの開発テーマは「DISCOVER DUALITY（二律双生の発見）」。相反する価値をひとつのパッケージに共存させるという挑戦は、近年のレクサスが重視する“体験価値の最大化”を象徴しているといえるでしょう。

エクステリアは従来のLSと大きく異なり、最低地上高をやや高めたクロスオーバー寄りの姿勢と、強調されたフェンダーが力強く、大径タイヤが存在感を際立たせます。

そして観音開きの4ドア構造は、ラグジュアリーカーの新たな演出として話題を呼びました。

フロントマスクには近年のBEVモデルに見られるグリルレスデザインが採用され、中央の「LEXUS」ロゴがブランドの新時代を象徴するかのように配置されています。

インテリアもまた革新的です。運転席は没入感を高めるタイトなコックピット構成とされ、助手席側にはダッシュボード内に収められる格納式ディスプレイを搭載。

左右で異なるデザインのシート構造は従来の高級車の枠を超え、まるでパーソナル空間が2つ並んでいるような印象を与えます。

後席は竹素材を大胆に使用したモダンなソファのような仕立てで、大型モニターがシートと一体化し、乗員同士のコミュニケーション支援や外の景色の共有、旅先選びをサポートするナビゲーション機能など、多面的な利用を想定しています。

なかでもユニークな装備が、車内からドローンを離陸させ、走行中の自車を空撮できる機能です。

近年はSNS投稿を意識した車載カメラの進化が続いていますが、レクサスはさらに一歩踏み込み、“クルマそのものを外側から記録する体験”を提供しようとしている点が象徴的です。

スライド式トランクフロアなど、日常性と遊び心を兼ね備えた装備も随所に見られます。

パワートレインの詳細はまだ明かされていませんが、今回のデザインや構成を踏まえると、EVを中心に据えたモデルである可能性が高いとみられています。

とはいえ、現在世界的にEV戦略の再編が進み、国内でもハイブリッド回帰の声が強まる時期だけに、レクサスがどの方向に振り切るのかは依然として注視ポイントです。

LSというモデルは、1989年の初代登場時に「セルシオ・ショック」を引き起こし、北米でメルセデス・ベンツ「Sクラス」を脅かすほどの存在感を示した過去があります。

ゆえに今回の大転換は、単なるモデルチェンジではなく、レクサス自身の未来戦略を左右する大きな一歩といえるでしょう。

センチュリーが独立ブランドとして展開される今、レクサスはより自由に高級車の新しい姿を提示できる立場となり、その第一弾が今回のLSファミリーの提案なのかもしれません。

ネット上でもこの「LSの変革」は大きな議論となっており、「従来の威厳あるセダンらしさを残してほしい」「未来的でワクワクするデザインだ」「観音開きは存在感スゴイ」「ドローン搭載はさすがに驚いた」「これが本当に量産されるならレクサスの方向転換が本気だと分かる」「豪華な内装が素晴らしい」「LSは変わっても良いけれどセダンも残してほしい」など、賛否が入り混じる状況です。

こうした声を踏まえると、次期LSがどのような落としどころを探るのか、ますます目が離せなくなっています。