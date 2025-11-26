A子さん（30代・会社員）は、同僚と仕事帰りによくサイゼリヤへ立ち寄ります。平日の夜で店内はほどよく賑わい、ふたりは軽く食事をしようとパスタとサラダを注文。席に着いてひと息ついた直後、同僚がふらっと席を立ちました。



数分後、戻ってきた同僚の手には明らかに気泡が浮かぶ炭酸水のグラスが。A子さんは 「え、ドリンクバーはいらないって言ってなかった…？」と考え、心の中にざわっとした違和感が広がりました。



水なら無料のイメージがありますが、炭酸水となると話は別。「タダで飲んで大丈夫なの？」そんな小さな疑念を抱えたまま食事を続けると、なんとも言えないモヤモヤが胸の奥に残りました。



帰宅後にネットで調べてみても「無料で飲んでいい」「いや、それは非常識」と意見が分かれています。では実際のところ、サイゼリヤではドリンクバーを頼まなくても炭酸水を飲んでいいのでしょうか。サイゼリヤの広報担当者に話を聞きました。



ドリンクバーを注文していなくても炭酸水は飲んでいい

ー炭酸水は無料サービスに含まれているのですか？



はい、炭酸水と水については、無料のセルフサービスとしてどなたでもご利用いただけます。ドリンクバーをご注文いただかなくても問題ありません。



ただし、レモンポーションやガムシロップなど、ドリンクバー専用の備品については、ドリンクバーをご注文いただいたお客様だけが利用できるようお願いしています。



ーそれはどのお店でも共通のルールでしょうか？



基本的なルールは全店舗で共通していますが、サーバーの設置場所や案内表示など、店舗の状況に応じて運用が変わる場合があります。もし不明な点があれば、店内スタッフにお気軽にお声がけいただければと思います。



ーちなみにグループで来店した場合、同じテーブルの全員がドリンクバーを注文する必要はありますか？



その必要はありません。ドリンクバーをご利用になる方だけご注文いただければ大丈夫です。ただし、注文していない方とドリンクをシェアしたり、回し飲みをしたりする行為はお控えください。



また、ドリンクバーを注文されていないお客様が利用されている様子を確認した場合、スタッフからお声がけをさせていただくことがあります。



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）