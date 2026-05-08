映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日の日米同時公開を前に、公開前日の5月21日午後7時より全国5都市7劇場で“前夜祭”上映を実施することが決定した。チケットは、5月14日午前0時より販売開始。【動画】IMAXで素敵な映画体験を特別映像2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに映画館で上映される「スター・ウォーズ」の新作。シリーズの新たな劇場