サイゼリヤは、メニューを絞り込みながらも、イタリアから直輸入したエクストラ・バージン・オリーブオイルを使い放題にするなど、客を喜ばせる″大盤振る舞い″を同時に行っている。捨てるものは捨てる、こだわるものはとことんこだわる--。このメリハリが、サイゼリヤの薄利多売経営を支えているのだ。「選択と集中」は、メニューのバリエーションだけでなく、店舗運営においても徹底されている。利益の多くが海外！こうした「選