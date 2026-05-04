イタリアンファミレスチェーン「サイゼリヤ」が、「原料の供給不足」を理由に、チキン料理2品の販売休止を発表してから1か月あまり。4月27日までに多くの店舗で販売が再開されたというが、いまだ波紋が広がっている。【写真】サイゼの販売中止直後に松屋から出た「ディアボラ風チキン」サイゼにも直撃の「チキンショック」「今回、提供がストップしたのは『若鶏のディアボラ風』と『柔らかチキンのチーズ焼き』はいずれもボリュ