サイゼリヤの木製プレートに刻まれた謎のアルファベットが、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】「D.G」って、どういう意味なの？「あの。。。有識者の方、教えてください！ サイゼリヤの、辛みチキン、ドリアのしたにD.Gってあるんですけど。何ですか？ かーぽんが知りたいそうです。」と件の暗号を紹介したのは香凛さん（@kurerikku511）。プレートの中央に焼き印で刻まれた「D.G」の文字。果たして、どんな意味があるのだ