ファミリーレストランサイゼリヤ」がこの春、期間・地域限定で最新デザートの販売を開始し、ネット上で話題となっています。【写真】ネットで話題沸騰サイゼリヤの新メニュー2種新しいメニューは、「チェリーソースのミルクジェラート」（税込み450円）と「チェリーソースのティラミス」（税込み500円）の2種。同社公式サイトによると、イタリアで長年愛されている「チェリーソース」を使ったデザートで、「チェリーソー