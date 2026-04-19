人気の秘密は？″外食控え″もどこ吹く風、サイゼリヤには長蛇の列ができていた。FRIDAY記者が都内の一等地にある店舗を訪れたのは、夕食にはまだ早い水曜日の夕方４時半。近くの飲食店には空席が目立っていたが、サイゼリヤの前にはすでに10組以上の客が入店を待っている。ウェイティングリストに名前を記入してから約20分後、店員に名前を呼ばれて入店すると、約180席が埋まっており、年代、性別、国籍を問わない客たちは次々と