【北京＝東慶一郎】中国の習近平（シージンピン）国家主席が２４日のトランプ米大統領との電話会談で、台湾問題の「原則的立場」を主張した。

トランプ氏が中国寄りの立場を示したかのような宣伝を通じ、台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡り対立する日本を揺さぶる狙いがある。

中国外務省報道官は２５日の記者会見で、電話会談は「友好的で建設的な雰囲気だった」と述べた。中国側は、会談でトランプ氏が「台湾問題の中国にとっての重要性を理解している」と主張している。

習氏は、ウクライナ問題については「中国は和平に向けたあらゆる努力を支持する」と述べ、トランプ政権の取り組みを評価した。欧州などで批判が根強いトランプ政権の和平案に理解を示したのは、中国による対日圧力強化への批判や介入を防ぐ狙いもありそうだ。

中国外交において対日外交は、最重要テーマである対米外交の「調整弁」（日中関係筋）ともいわれる。米中関係が悪化した時は日中関係の安定を優先するが、米中関係が比較的良好な際には、日本に対して強硬な立場を取りやすい。トランプ氏の関税政策によって冷え込んだ米中関係は１０月に韓国で行われた米中首脳会談を経て、改善基調にある。

中国共産党で党外交を担う中央対外連絡部（中連部）によると、トップの劉海星（リウハイシン）部長が２５日、米国のデビッド・パデュー駐中国大使と会談し、意思疎通の強化を確認した。米中両軍の衝突回避に向けた対話も最近行われた。米中間で重層的な交流が行われていることを印象づけ、日本に圧力をかける思惑もあるとみられる。