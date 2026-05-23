■蜜月関係でスタートするウォーシュFRB5月22日、米国の中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）のトップが交代し、トランプ大統領が指名したケビン・ウォーシュ氏（元FRB理事）が新議長に就任した。8年間続いたパウエル体制は幕を閉じ、米国の金融政策は大きな転換点を迎える。写真＝AFP／時事通信フォト米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長、ケビン・ウォーシュ氏（2026年4月21日、アメリカ・ワシントン） - 写真＝AFP／時