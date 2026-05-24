2月28日（現地時間、以下同）から始まったイラン戦争の影響で乱高下する原油価格をめぐり、トランプ大統領周辺によるインサイダー取引疑惑が囁かれている。4月、英BBCがトランプ大統領のSNSへの投稿やメディアでのインタビューの直前に原油取引が不自然に急増したことを報道。これに対し、5月7日に米ABCニュースは、商品先物取引委員会（CFTC）が取引急増の実態解明に着手したと報じている。BBCは、トランプ大統領が米CBSの