ホワイトハウスでの宣誓式でトランプ大統領と握手を交わすFRBのケビン・ウォーシュ新議長＝22日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長が22日、ホワイトハウスで宣誓して就任した。「過去の成功と失敗から学び、改革志向のFRBを主導する」と表明した。米国の金融政策は世界経済に大きな影響を与えるが、前任のパウエル体制で大幅利下げを求めるトランプ政権との対立が表面化