25日、チェルシーはチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節でバルセロナをホームに迎える。



今のバルセロナを止めるには、18歳のFWラミン・ヤマルを抑えるしかない。先日行われたラ・リーガ第13節ではアスレティック・ビルバオを4-0で粉砕しており、ヤマルも2アシストを記録。ドリブル、パス共にヤマルは危険な存在となる。



今回対戦するチェルシーでヤマル封じに挑む可能性が高いのは、ヤマルと同じスペイン代表でプレイする左サイドバックのマルク・ククレジャだ。





スペイン代表 での活動からヤマルのリズムをある程度は理解しているはずで、ククレジャは対人戦に強いレフトバックだ。ヤマルと直接対決となれば面白い。 スペイン 『MARCA』によると、ククレジャもヤマルとの対決を楽しみにしている。「できる限りの準備をしたい。彼（ヤマル）のことは知っている。素晴らしいゲームになるといいね。彼は本当に特別な選手だ。もちろんまだまだ若いし、色々な経験を積む必要はある。しかし非常に高いレベルにあるし、素晴らしい選手だよ。タフなゲームになるだろうね」「今季のバルセロナは全てのゲームを完璧にコントロール出来ているわけではない。ただ、良いプレイはしている。ラミンなのか、それとも ラッシュ フォード か分からないが、止めるために全力を尽くすよ。いかに彼らからボールを奪うかがカギで、デュエルで勝たないといけない」バルセロナがボールを支配する展開となるかもしれないが、 チェルシー は今夏の クラブW杯 を制するなどビッグチーム相手に驚きの結果を残すことがある。今週のCLでは見逃せないカードの1つとなりそうだ。