¡Ö116km¤ÎJRÇÑÀþÀ×¡×»È¤¤¤ß¤Á¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¸÷¡×¤Ë ¤³¤ì¤Ç±Ø¤ÎCO2ÇÓ½Ð¡È¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤·¤Þ¤¹¡É Âà¤±¤é¤ì¤¿Â¾¤Î°Æ¤â
Æü¹âËÜÀþ¤ÎÇÑÀþÀ×¤Ï116km
¡¡JRËÌ³¤Æ»¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡¢Æü¹âËÜÀþ¤ÎÇÑÀþÀ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÈPPA·ÀÌó¡×¤ò¡¢ENEOS¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥Ö¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ê¤é¤Ó¤ËËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤ÈÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÉÔºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÑÀþ¤Î³èÍÑ°Æ¡×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡ÆÑ¾®ËÒ±Ø¤«¤éÆü¾¡È¾Åç¤Î³¤±è¤¤¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¿Æü¹âËÜÀþ¤Ï2015Ç¯¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤êÌ¹Àî¡ÝÍÍ»÷´Ö116km¤¬±¿¹ÔµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¹Âå¹Ô¤Î¤Á2021Ç¯¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢Æ±Àþ¤ÏÆÑ¾®ËÒ¡¼Ì¹Àî´Ö30.5km¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÑÀþ¶è´Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÇÑ»ß¸å¡¢JRËÌ³¤Æ»¤ÏÀÐ¾¡Àþ¤ÎÇÑÀþ¶è´Ö¤È¤È¤â¤ËÀ×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò³°¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ENEOS¤Î°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡ENEOS¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥Ö¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ÏÆü¹âËÜÀþ¤ÎÇÑÀþÀ×¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê2¤«½ê¡ÊÆü¹âÄ®¤ª¤è¤Ó¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ëÇ¯´ÖÌó710ËükWh¤ÎºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÅÎÏ¤ò¡¢JRËÌ³¤Æ»¤ÏÆÑ¾®ËÒ±Ø¡¢ËÌ¹Åç±Ø¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¡¢¼¼ÍöËÜÀþ¤äÀéºÐÀþ¤Î±¿Å¾ÍÑÅÅÎÏ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾ÍèÈæ¤ÇÇ¯´ÖÌó3700t¤ÎCO2¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡ËÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ºÆ¥¨¥ÍÍ³Íè¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÑ¾®ËÒ±Ø¤ª¤è¤ÓËÌ¹Åç±Ø¤ÎÅÅµ¤»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡Ö¼Â¼Á¥¼¥í¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÀÅ²¬,
ºë¶Ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ,
¥Í¥¸,
¾²ÃÈË¼,
°ËÅì»Ô,
¥¤¥Ù¥ó¥È