¡Öº£Æü¤µ¤Ã¤à¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡ª¡ÚGU¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤â³ð¤¦♡¡ÖËÉ´¨¥°¥Ã¥º¡×
´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤éÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª Æ¬¤«¤éÂ¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¾å¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Î³°½Ð¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎËÉ´¨¥°¥Ã¥º¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥¡ー¤ÇÂ¸µ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹¥ê¥Ã¥Ñ
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥àー¥È¥ó¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¦¥§ー¥ÉÄ´¤ÎÁÇºà¤ËÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢Íú¤¸ý¤ÈÆâÂ¦¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤«¤â¡£ÊÝ²¹µ¡Ç½¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´¨¤¤µ¨Àá¤ÎËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤«¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥½ー¥ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÂ¸µ¤âÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍê¤ì¤ë¤³¤Ê¤ì´¶Éº¤¦¥Ë¥Ã¥ÈË¹
¡ÚGU¡Û¡Ö¥ê¥Ö¥Óー¥Ëー¡×\1,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ü¤¹¤®¤ºÇö¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤ÊÆù´¶¤Ç¡¢µ¨ÀáÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥íー¥ë¥¥ã¥Ã¥×É÷¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£ÀöÂõµ¡¤Ç¤âÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê°ìÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤Þ¤ì¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹¥Èー¥ë
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Òー¥È¥¹¥Èー¥ë¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡¢ÊÝ²¹µ¡Ç½¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¹¥Èー¥ë¡£¡ÖÈ©¤¶¤ï¤ê¤Î¤è¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é¼ó¤Ë´¬¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±©¿¥¤ê¤Î´¶³Ð¤Ç¥·¥çー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÌä¤ï¤º¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
´¨¤µÃÎ¤é¤º¤Î¹âµ¡Ç½¥°¥íー¥Ö
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¦¥©ー¥à¥Ñ¥Ç¥Ã¥É¥°¥íー¥Ö¡×\1,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÉÉ÷ÁÇºà ¡ß ÊÝ²¹µ¡Ç½¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥°¥íー¥Ö¤Ï¡¢¿¿Åß¤Î³°½Ð»þ¤Ë¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÂÐ±þ¤À¤«¤é¡¢¼êÂÞ¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤â¥¹¥àー¥º¡£·Ú¤µ¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§A.satozaki