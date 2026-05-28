純烈の弟分グループ・モナキの初の冠番組が、テレビ朝日系「モナキ純度１００％！」（６月２０日、深夜０・００）として放送されることが２７日、分かった。このほど、メンバーが収録後に会見し、今後も「ＮＧなし」でバラエティーに挑戦することを宣言。「動物戦隊ジュウオウジャー」でジュウオウエレファント役だったケンケン（２９）がバツイチであることを明かすなど、純烈魂を引き継いだ、なんでもあり精神を見せつけた。