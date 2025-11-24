¡ÖÊ¢ÇË¤é¤ó¤Ç¤¯¤ì¡ª¡× ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤´¤È»¦¤µ¤ì¤¿¡ÉÇ¥ÉØ¤Î°äÂÎ¡Ä7¿Í»¦³²¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î¿Í¶ô¤¤¥°¥Þ»ö·ï¡×¡È¸åÌ£¤¬°¤¤¡É¤½¤Î·ëËö¡ÊÂçÀµ4Ç¯¡Ë
¡¡1915Ç¯12·î¤ËËÌ³¤Æ»ÆÑÁ°Â¼¤Çµ¯¤¤¿¡Ö»°ÌÓÊÌ¥Ò¥°¥Þ»ö·ï¡×¡£ÂÛ»ù1¿Í¤ò´Þ¤à7¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¡¢3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¹ñÆâºÇ°¤Î¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¡£100Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÆ±»ö·ï¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ëµ¯¤¤¿¥¯¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤òÌÖÍå¤·¤¿¡ØÆüËÜ¥¯¥Þ»ö·ïÊí¡Ù(»°ºÍ¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¢¨¢¨¢¨±ÜÍ÷Ãí°Õ¢¨¢¨¢¨¡Û¡ÖÊ¢ÇË¤é¤ó¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤´¤È»¦¤µ¤ì¤¿¡ÉÇ¥ÉØ¤Î°äÂÎ¤¬⋯¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î¿Í¶ô¤¤¥°¥Þ»ö·ï¡×¸½¾ì¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¡Ö»°ÌÓÊÌ¥Ò¥°¥Þ»ö·ï¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¡©¡¡¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¡ÖÊ¢ÇË¤é¤ó¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×
¡¡»ö·ï¤Ï1915Ç¯12·î9Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»ÆÑÁ°Â¼»°ÌÓÊÌ¤Î»³¿¼¤¤¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿A²È¤Ë1Æ¬¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¡¢Æâ±ï¤ÎºÊB¡Ê34ºÐ¡Ë¤ÈÍÜ»ÒC¡Ê6ºÐ¡Ë¤¬½±¤ï¤ì¤¿¡£¥Ò¥°¥Þ¤ÏB¤Î°äÂÎ¤ò»ý¤Áµî¤ê¡¢ÍâÆüÃË½°¤¬ÁÜº÷¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬È±¤ò¤Ï¤¬¤µ¤ì¤¿Æ¬³¸¹ü¤ÈÉ¨²¼¤ÎÂ¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿Ìµ»´¤Ê»Ñ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢A²È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌÌë¤ÎºÇÃæ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤¬ºÆ¤Ó¿¯Æþ¡£2¿Í¤Î°äÂÎ¤òÇ¼¤á¤¿´½²³¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢°äÂÎ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾²¤Ë»¶Íð¤·¤¿¡£ÃË½°¤¬ÀÐÌý´Ì¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¶õË¤¤ò·â¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ò¥°¥Þ¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¤¬¡¢¶²ÉÝ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ò¥°¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤È»Ò¤É¤â¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿DÂð¤Ë¿¯Æþ¡£¼¼Æâ¤Ç¤Ï¿È½Å¤ÎL¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬ÌîºÚÃÖ¤¾ì¤«¤é°ú¤¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÊ¢ÇË¤é¤ó¤Ç¤¯¤ì¡ª Ê¢ÇË¤é¤ó¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¤Î¤É¤ò¿©¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤É¤ò¿©¤Ã¤Æ»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤í¡ª¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£Ìó50Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ò¥°¥Þ¤Î½±·â¤Ç¡¢ÂÛ»ù¤ò´Þ¤à5¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¡¢3¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡Ö»àÂÎ¤ò¤ª¤È¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¶ì½Â¤ÎºîÀï¤â
¡¡ËÌ³¤Æ»Ä£¤ËÄÌÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö·ï¤«¤é3Æü¸å¤Î12·î12Æü¡£´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ¤È²Ââ¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢»àÂÎ¤ò¤ª¤È¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ì½Â¤ÎºîÀï¤â»î¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ö·ï¤«¤é6Æü¸å¤Î14Æü¡¢¾®Ê¿µ´¼¯¤ÎÌ¾ÎÄ»Õ¡¦»³ËÜÊ¼µÈ¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤ò¼Í»¦¡£3Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù600¿Í¡¢¸¤10¿ôÆ¬¡¢½Æ60Ãú¤òÆ°°÷¤·¤¿Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÁÜº÷¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª·ë¤·¤¿¡£
¡¡¶§Ë½²½¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤Î¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÏÅßÌ²Á°¤Îµ²¤¨¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Î´í¸±À¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎËÜÊÔ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë