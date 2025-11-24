読売新聞社は２１〜２３日に全国世論調査を実施した。

高市内閣の支持率は、前回緊急調査（１０月２１〜２２日）から横ばいの７２％（前回７１％）で、不支持率は１７％（前回１８％）だった。

発足直後の調査（１９７８年発足の大平内閣以降）で高い支持率となった歴代内閣で、翌月の調査時に上昇、または横ばいだった小泉、第２次安倍内閣などと並んで高い水準を保っている。

高市首相の掲げる「責任ある積極財政」を「評価する」は７４％に上り、「評価しない」は１７％にとどまった。

子ども１人あたり２万円の給付や、冬場の電気・ガス代の補助などを盛り込んだ経済対策を「評価する」は６３％で、「評価しない」の３０％を上回った。コメなどの購入に利用できる「おこめ券」の配布に「賛成」は４９％、「反対」は４２％だった。経済政策への高い評価が内閣支持率を下支えしている。

外交では、高市内閣の中国に対する姿勢を「評価する」は５６％と半数を超え、「評価しない」は２９％だった。

１０月に行われたアメリカのトランプ大統領との首脳会談を全体として「評価する」は７７％で、「評価しない」の１６％を大きく上回った。

高市内閣が進める外国人政策に「期待する」は６２％、「期待しない」は２５％だった。

一方、物価高に対する政府の対応については「評価する」が３３％で、「評価しない」の５２％を下回った。

コメの生産については、石破内閣の増産路線からの転換に「賛成」４４％、「反対」３７％で意見は割れた。

政党支持率は、自民党３２％（同３２％）、参政党５％（同７％）、立憲民主党５％（同６％）、国民民主党４％（同５％）、日本維新の会４％（同５％）、公明党４％（同４％）などの順。無党派層は４０％（同３４％）。