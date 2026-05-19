共産党の山添拓参院議員が2026年5月19日にXを更新。高市早苗首相陣営が選挙時に他陣営に対し誹謗中傷動画を作成依頼していた疑惑について、依頼を受けたという男性がYouTube動画で証言したことに言及。首相の答弁との矛盾を指摘した。「国会で説明すべきだ」「週刊文春」が報じているこの問題。19日に配信されたYouTube番組「NoBorder News」には実際に中傷動画を作成・拡散したと報じられている男性が出演し、疑惑について説明し