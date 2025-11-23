Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬Í×ÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡ª¾©³Ø¶â³èÍÑ¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤â¡Ø»ëÄ°¼ÔÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡ªNISA¸ýºÂ¤ÇÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä»³¤»á¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö»Ò¶¡¤ÎÂç³Ø»ñ¶â¤Î¤¿¤á¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Ä¤Ä±¿ÍÑ¤·Â³¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£Ëè·î3Ëü±ß¤ò10Ç¯´ÖÇ¯Íø5%¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó465Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤òÇäµÑ¤·¤Æ¶µ°é»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾©³Ø¶â¡Ê¶âÍø1%¡¢·îÊÖºÑ³ÛÌó4Ëü±ß¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌó755Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢ÀÑÎ©»ñ¶â¤ò¶µ°éÈñ¤Ë½¼¤Æ¡¢Éâ¤¤¤¿4Ëü±ß¤òºÆÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌó620Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸½ÐÈñ¤Ç¤â135Ëü±ß¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä»³¤»á¤Ï¡Ö¾©³Ø¶â¤ä¶µ°é¥íー¥ó¤¬Äã¶âÍø¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¤À¤±Â³¤±¤ëÊý¤¬¤ª¶â¤Ï»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ³ô¤Î¥ê¥¹¥¯¤È³¤³°³ô¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ³ô¤À¤±¤¬¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¹ñ¤â½½Ê¬¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¦¤À¤±¡×¤È»ØÅ¦¡£³¤³°»Ô¾ì¤âÃæÅìÌäÂê¤ä¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤ÉÉÔ³Î¼ÂÍ×ÁÇ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¿Í¤Ï¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë´í¸±¤ò²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö¶á¤µ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤À¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
NISA¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖNISA¸ýºÂ¤Ï»àË´¸å¡¢ÆÃÄê¸ýºÂ¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¶â²½¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤Ç½êÆÀÀÇ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À¸Á°1,000Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤Æ2,000Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢»àË´»þÅÀ¤Ç2,000Ëü±ß¤ò´ð½à¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬·×»»¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¸½¶â²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³ô²Á¤¬2,200Ëü±ß¤Ë¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢Áý²ÃÊ¬200Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó40Ëü±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£Ä»³¤»á¤Ï¡ÖËÜÍè¤ª¶â¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤¬²¼¤¬¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£´ãÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÁá¤¯¤Þ¤¿Ë½ÍîÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ò¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤ëÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä»³¤»á¤ÏÌÀ³Î¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤ÈÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ºÎé¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¡ÖË½Íî¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤«¤ÎÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤³¤È¡£70ºÐ¡¢80ºÐ¡¢90ºÐ¤Î¿Í¤ÏË½Íî¤òÀäÂÐË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤òË¾¤à¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ËÎ×¤à¤Ù¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¼è¤êÊø¤·»þ¤Î³ô²Á²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼è¤êÊø¤·¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤êÊø¤·¤ò¤¹¤ë»þ´ü¤Ë³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥é¥ó¤¬¥¢¥¦¥È¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²¼Íî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¸½¶â¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£È¿È¯¤ò¤·¤¿¤é³ô¼°¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¶µ°é»ñ¶â¤Î±¿ÍÑ¤äNISA¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤âÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
