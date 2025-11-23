ÀäÂÐ¿¿»÷¤¹¤Ù¤½÷»Ò¥×¥í¤Î¥Ð¥ó¥«ー¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¹½¤¨Êý¤ä¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤ËÃíÌÜ
Point¡¡¼êÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤Î²óÅ¾¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤¬ÊÖ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤
²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë
±±°æÁª¼ê¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥óµ°Æ»¤Ç¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥¸¥ç¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£❸¤Î²¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢±¦ÂÀ¥â¥â¤¬¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤éÂç¤¤¯Æ°¤¯¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¤Ë¹½¤¨¤ÆÂÎÁ´ÂÎ¤ò²ó¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤é¡¢ÂÎ¤ò²ó¤¹¥¹¥Ôー¥É¤È¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ëÀª¤¤¤ÇÃ¦½Ð¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤âÈô¤Ð¤»¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥«ー¤ÏÀª¤¤¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç±±°æÁª¼ê¤Î²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò¥Þ¥Í¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤¬¥Ð¥é¤Ä¤¯¿Í¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾ー¥ó¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤òÄã¤¯Ä¹¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê❹~❻¡Ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ïº½¤¬Çö¤¤¥«¥Á¥«¥Á¤Î¥Ð¥ó¥«ー¤ò¶ì¼ê¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿º½¤Î¤Õ¤«¤Õ¤«¥Ð¥ó¥«ー¤â¤·¤Ã¤«¤êÈô¤Ð¤»¤º¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢´Ë¤ä¤«¤ÊÆþ¼Í³Ñ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¤È¤¤Á¤ó¤ÈÃ¦½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÂÎ¤ò²ó¤¹¥¹¥Ôー¥É¤È¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ëÀª¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥ó¥«ーÃ¦½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
±±°æÎï¹á
¡ü¤¦¤¹¤¤¡¦¤ì¤¤¤«¡¿1998À¸¤Þ¤ì¡¢
ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£158cm¡£19Ç¯¤Ï¥¢¥¯¥µ¥ì¥Ç¥£¥¹6°Ì¥¿¥¤¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥êー21¥ì¥Ç¥£¥¹4°Ì¥¿¥¤¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Ï10°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹½êÂ°¡£
²òÀâ¡á¸þ¹¾´²¾°
¡ü¤à¤«¤¨¡¦¤Ò¤í¤¿¤«¡¿1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥ïー¥É¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ßーÆó»Ò¶ÌÀî¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥×¥í¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥íー¥Ö¥é¥¤¥ÉËÜ¼Ò¤Î¥ª¥Î¥Õ¥é¥Ü¤Ç¤â¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¡£
¼Ì¿¿¡áÃæÌîµÁ¾»¡¢ÁêÅÄ¹î¸Ê