キャットタワーでくつろいでいたお兄ちゃん猫のもとに、弟猫がやってきて…？ふたりのやりとりの末に起きたまさかの事故が笑えると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41.7万再生を突破し、「心配してて可愛いw」「やべ！？落としちまった！！！って顔してるwww」といった声があがりました。

【動画：キャットタワーでくつろいでいた兄猫→弟猫も入ろうとして…『まさかの悲劇』】

優しい兄弟猫ちゃん♡

TikTokアカウント「@11220128_」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「ジジ」ちゃんと、キジ白の保護猫「マメ」ちゃんが見せた、キャットタワーの上での驚きのハプニングをとらえた動画です。

ジジちゃんとマメちゃん兄弟は、時にマメちゃんがケンカを仕掛けることもありますが、どちらも優しい性格。そのためケンカになっても、優しすぎる猫パンチの応酬という平和な光景になるそうです。

ボウルの取り合いに…

ある日、キャットタワーの透明なボウルの中でくつろいでいたジジちゃんのもとへ、マメちゃんがやってきたそう。なぜそこを通ろうと思ったのか、マメちゃんはジジちゃんがいるボウルの縁を歩いていたのだとか。

さりげなく後ろ足をボウルに入れようとしたマメちゃんでしたが、先客のジジちゃんがいるため、思うように入らず難航していたそう。それでもなんとか左後ろ足をねじ込むと、ジジちゃんから軽い猫パンチが飛んできたのだとか。

まさかの悲劇が！

どう見ても威力がなさそうなパンチでしたが、元々足場が不安定だったこともあり、マメちゃんはバランスを崩してそのまま落下してしまったのだとか。ジジちゃんもまさか落ちるとは思っていなかったようで、驚いた表情でマメちゃんを見下ろしていたといいます。

実はマメちゃん、普段から先客がいるボウルに無理やり体をねじ込んで、自分のものにしてしまうのだそう。その習慣が裏目に出てしまったマメちゃんが可愛らしくて、思わず笑ってしまいます。

ギリギリをせめるマメちゃんと、予想外の事態に驚きを隠しきれないジジちゃんの可愛らしいやりとりに、動画の視聴者からは「そこはもう足しか入らんてｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」「吹いたwwww めちゃくちゃ心配して見てるwwwwww」「白猫があﾔﾍﾞｯって顔しててしんどwww」「白猫の顔が階段から突き落とした犯人の顔なんよwwwwwww」「「なんだよこいつ……｣から「あぁぁごめん！！」ってなってる笑」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@11220128_」では、自由奔放な弟マメちゃんと、そんなマメちゃんにケンカを売られながらも毛づくろいをしてあげる優しい兄ジジちゃんの、クスッと笑える日常を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@11220128_」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。