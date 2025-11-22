「星野源は曲が変更になったのに…」紅白初出場「aespa」“きのこ雲ランプ”騒動が、昨年の騒動とは決定的に異なるワケ
◆“きのこ雲ランプ”騒動が波紋
aespaの紅白出場問題が波紋を広げています。問題視されているのは、メンバーのニンニンが2022年に「可愛い」と投稿したランプです。これが原爆を彷彿とさせるきのこ雲のようなデザインだったとして、一部ネットユーザーが紅白出場の撤回を求めているのです。
現時点でNHKは「当該メンバーに原爆被害を軽視、揶揄する意図がなかったことなどを確認」したとして、決定に変更がないことを表明しています。しかし、世論が硬化する展開も予想されます。
この“aespaは問題なし”とする判断に批判が集まっている背景のひとつに、昨年の星野源の曲目変更騒動があります。なぜ星野源は曲目を変えられたのに、aespaは何事もなく出演できそうなのか、という疑問の声です。
星野源は、当初「地獄でなぜ悪い」を披露する予定でした。しかし、これが性加害スキャンダルが報じられた映画監督・園子温氏による同名映画の主題歌だったことを指摘する声が相次いだために、NHKは「総合的に判断して」、星野の歌唱曲を「ばらばら」に変更したという経緯です。
◆aespaと星野源のケースはどこが違う？
では、aespaと星野源のケースはどこが違うのか。整理したいと思います。
まず、ニンニンの投稿には、彼女たちの曲やパフォーマンスなどと直接関係する要素がありませんでした。創作のコンセプトに関わる表現や意思の表明でもないし、またそこに原爆を面白がっているという確たる証拠も見いだせません。それゆえに、“疑わしきは罰せず”という話ですらないと言わざるを得ないのです。
一部のネットユーザーはきのこ雲と原爆を結びつけて考えていますが、ニンニンがきのこからスーパーマリオを想像した可能性は絶対にないと言い切れるのでしょうか？ もしくは、きのこの山が大好きだとか。
冗談はともかく、今回の指摘には、答えありきでビジュアルや意味を過剰に読み込む傾向がうかがえます。
つまり、今回の紅白出場キャンセル騒動とは、ニンニンがきのこからきのこ雲、そして原爆をほのめかして、日本人の心をもてあそんでいるというストーリーが存在すると思い込んでいる人たちによる暴走に他ならないのです。
◆両者の間には“天と地ほどの差”がある
一方、星野源の「地獄でなぜ悪い」には、楽曲制作の根幹と、性加害報道の中心人物との間に密接な関係性が存在していました。
確かに星野源自身や楽曲そのものに罪はないのは当然のことです。しかし、問題とされている人物が深く関わった事実が刻まれている楽曲を歌唱することが与え得る社会的な影響も、決して無視できるものではありませんでした。
同じく性的暴行で禁錮30年の判決がくだったアメリカのR&B歌手、R・ケリーがストリーミングサービスから削除されたり、レコードレーベルから契約を解除されたりしたケースなどからもわかるように、「地獄でなぜ悪い」を取りやめにすることは、決して過剰な対応ではなかったのです。
以上を踏まえると、両者には天と地ほどの大きな差があります。
◆aespaへの批判は拡大解釈の結果？
aespaへの批判は、いわば言いがかりに近いものです。“きのこ雲のようなデザインを原爆に見立てて面白がっているから紅白に出すべきではない”という主張は、素人による思い込みに過ぎません。
一方、星野源の「地獄でなぜ悪い」変更に至った経緯は、その真逆です。たとえ2024年の時点では当事者間で和解が成立していたとしても、その後の裁判では性加害の事実が認定された人物に関係する楽曲は好ましくない…そうした客観的判断を積み重ねたうえでの総合的な決定だったからです。
つまり、“aespaでなぜ悪い”という話なのです。
文／石黒隆之
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。Twitter: @TakayukiIshigu4
aespaの紅白出場問題が波紋を広げています。問題視されているのは、メンバーのニンニンが2022年に「可愛い」と投稿したランプです。これが原爆を彷彿とさせるきのこ雲のようなデザインだったとして、一部ネットユーザーが紅白出場の撤回を求めているのです。
現時点でNHKは「当該メンバーに原爆被害を軽視、揶揄する意図がなかったことなどを確認」したとして、決定に変更がないことを表明しています。しかし、世論が硬化する展開も予想されます。
星野源は、当初「地獄でなぜ悪い」を披露する予定でした。しかし、これが性加害スキャンダルが報じられた映画監督・園子温氏による同名映画の主題歌だったことを指摘する声が相次いだために、NHKは「総合的に判断して」、星野の歌唱曲を「ばらばら」に変更したという経緯です。
◆aespaと星野源のケースはどこが違う？
では、aespaと星野源のケースはどこが違うのか。整理したいと思います。
まず、ニンニンの投稿には、彼女たちの曲やパフォーマンスなどと直接関係する要素がありませんでした。創作のコンセプトに関わる表現や意思の表明でもないし、またそこに原爆を面白がっているという確たる証拠も見いだせません。それゆえに、“疑わしきは罰せず”という話ですらないと言わざるを得ないのです。
一部のネットユーザーはきのこ雲と原爆を結びつけて考えていますが、ニンニンがきのこからスーパーマリオを想像した可能性は絶対にないと言い切れるのでしょうか？ もしくは、きのこの山が大好きだとか。
冗談はともかく、今回の指摘には、答えありきでビジュアルや意味を過剰に読み込む傾向がうかがえます。
つまり、今回の紅白出場キャンセル騒動とは、ニンニンがきのこからきのこ雲、そして原爆をほのめかして、日本人の心をもてあそんでいるというストーリーが存在すると思い込んでいる人たちによる暴走に他ならないのです。
◆両者の間には“天と地ほどの差”がある
一方、星野源の「地獄でなぜ悪い」には、楽曲制作の根幹と、性加害報道の中心人物との間に密接な関係性が存在していました。
確かに星野源自身や楽曲そのものに罪はないのは当然のことです。しかし、問題とされている人物が深く関わった事実が刻まれている楽曲を歌唱することが与え得る社会的な影響も、決して無視できるものではありませんでした。
同じく性的暴行で禁錮30年の判決がくだったアメリカのR&B歌手、R・ケリーがストリーミングサービスから削除されたり、レコードレーベルから契約を解除されたりしたケースなどからもわかるように、「地獄でなぜ悪い」を取りやめにすることは、決して過剰な対応ではなかったのです。
以上を踏まえると、両者には天と地ほどの大きな差があります。
◆aespaへの批判は拡大解釈の結果？
aespaへの批判は、いわば言いがかりに近いものです。“きのこ雲のようなデザインを原爆に見立てて面白がっているから紅白に出すべきではない”という主張は、素人による思い込みに過ぎません。
一方、星野源の「地獄でなぜ悪い」変更に至った経緯は、その真逆です。たとえ2024年の時点では当事者間で和解が成立していたとしても、その後の裁判では性加害の事実が認定された人物に関係する楽曲は好ましくない…そうした客観的判断を積み重ねたうえでの総合的な決定だったからです。
つまり、“aespaでなぜ悪い”という話なのです。
文／石黒隆之
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。Twitter: @TakayukiIshigu4