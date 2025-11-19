ºòÇ¯½°±¡Áª¤Ç¤ÎÎÓË§Àµ»á¿Ø±Ä¤ÎÏ«Ì³Èñ¡¢¡Ö»ÙÊ§Àè¡×£·¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤êÈÝÄê¡ÄÎÎ¼ý½ñ¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëµºÜ¤â
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÎÓË§ÀµÁíÌ³Áê¡Ê»³¸ý£³¶è¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤¬Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤ê¤Ê¤É¤ÎÏ«Ì³Èñ¤Î»ÙÊ§Àè¤È¤·¤Æ»³¸ý¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¿Í¤Î°ìÉô¤¬¡¢Ï«Ì³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Êó½·¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÙÊ§Àè¤È¤·¤ÆÎÎ¼ý½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¤Î£·¿Í¤¬¼èºà¤Ë¡ÖÎÎ¼ý½ñ¤Ë¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£Êó½·¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÓ»á¤Î¿Ø±Ä¤ÏºòÇ¯£±£°·î£±£²Æü¡Á£±£±·î£±Æü¤ÎÆüÉÕ¤Ç¡¢Ìó£²£·£°¿Í¤ËÏ«Ì³Èñ¤È¤·¤Æ·×Ìó£³£±£¶Ëü±ß¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Ì³Èñ¤Ï¡¢Î©¸õÊä½àÈ÷¤äÁªµó±¿Æ°¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¹Ô¤¦Ã±½ã¤Çµ¡³£Åª¤Êºî¶È¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë»Ùµë¤Ç¤¤ëÊó½·¡£º£²ó¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÎ¼ý½ñ¤Ï¡¢Ï«Ì³Èñ¤ÎÌ¾ÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡×¤«¡Ö¥Ï¥¬¥É®¹Ì¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë°õ¤òÉÕ¤±¤ë½ñ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬º£·î¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Î»ÙÊ§Àè¤È¤·¤ÆµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¤Î£·¿Í¤¬¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Î½ðÌ¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÌµ¿¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ëµï½»¤¹¤ë½»½ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½»½ê¤¬µ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£·¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ï«Ì³Èñ¤È¤·¤Æ£±Æü¤Ë»Ùµë¤Ç¤¤ëÊó½·¤Î¾å¸Â£±Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸å±ç²ñ¤Ç¡ÊÏ«Ì³¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡ËÁªµó¥«¡¼¤È°ì½ï¤Ë²ó¤ë¼êÅÁ¤¤¤Ï¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÊó½·¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ï¡¢Áªµó±¿Æ°¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â³Û¤äÌÜÅª¤òµºÜ¤·¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤Ëµõµ¶¤ÎµÆþ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢£³Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤«£µ£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ»á¤Î»öÌ³½ê¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤ò¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤´»ØÅ¦¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀººº¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸½ºß¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÎÇ§ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¸øÁªË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤ÂþÌî²í¿Í¡¦°ì¶¶Âç¶µ¼ø¡Ê·ûË¡³Ø¡Ë¤ÎÏÃ¡ÖÁªµó»ñ¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÎÎ¼ý½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ëµ¿Ìä¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ëµºÜ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áªµó³èÆ°¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¾¯³Û¤Ç¤¢¤ë¤«¤éµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×