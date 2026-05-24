韓国の第9回全国同時地方選挙の出馬候補者名簿を眺めていると、思わず目が止まる名前がある。その横に記された「前科記録」のためだ。【写真】韓国人1000人が選んだ「史上最悪の大統領」は誰？本サイト提携メディア『時事ジャーナル』が今回の地方選に出馬した候補者7828人（5月16日登録基準）を全数調査した結果、2627人の名前の横には「前科者」というレッテルが貼られていた。このうち、性犯罪の前科がある者は9人だ。罪名は、