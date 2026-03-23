とちぎテレビ 任期満了に伴い２２日に投開票され、現職が３回目の当選を果たした那須町の町長選挙で、１票差で落選した元町議会議員の小山田典之氏（６４）が２３日午後、公職選挙法の規定に基づき、票の再審査を求めて町の選挙管理委員会に異議を申し立てました。 ３人が候補した選挙は、現職の平山幸宏氏（６３）が５０９９票、小山田氏が５０９８票、農業の笠間慎一郎氏（７７）が２２９票でした。 小山田氏はとちぎテ