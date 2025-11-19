ヤクルトが来季の新外国人候補として今季、米大リーグ、ブルワーズ傘下３Ａナッシュビルに所属したヘスス・リランゾ投手（３０）＝右投げ右打ち、身長１８８センチ、体重１１２キロ＝をリストアップしたことが１８日、分かった。獲得すれば池山監督の新体制での助っ人補強第１弾となりそうだ。

ドミニカ共和国出身のリランゾは、巨体で威圧感のあるフォームから投げ込む最速１５６キロ直球が武器のリリーバー。直球の平均球速も１５４キロと球威は抜群だ。今季ナッシュビルで４８試合に登板し３勝４敗、防御率３・３９、６セーブをマークし５８回１／３のイニングを上回る６４三振を奪った。メジャー経験はないがマイナー通算３１７試合で２５セーブと経験は豊富だ。

ヤクルトは今季、最下位に沈んだ。ストッパーを固定できずにブルペンが安定感を欠いたことも要因で、リーグワースト防御率３・５９と投手陣が低迷した。今オフ、補強の最重要ポイントの一つが抑え投手。今後もチーム再建に向けて調査を進めていくが、まずはクローザー候補となる剛腕・リランゾに白羽の矢を立てることになりそうだ。