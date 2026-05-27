5月21日、ポケモン公式サイトより『ポケモンカードゲーム』において、商品の購入やイベントの参加時にマイナンバーカードを使用した本人確認を導入することが発表された。高額転売対策の一環と見られており、ファンだけでなく、世間の注目を集めている。大量購入を一定数防げるか「ポケモンカードゲームは、1996年10月に『第1弾スターターパック』『第1弾拡張パック』が発売され、2026年10月には30周年を迎えます。発売当時に遊