アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃以降、日本の原油タンカーで初めてホルムズ海峡を通過した出光興産の「出光丸」。船舶位置情報サイト「マリントラフィック」によると、5月19日現在、台湾近海を航行中で、目的地の名古屋港には25日に到着する予定だ。無事に海峡を抜けた翌日の4月29日、高市早苗首相は自身の?で政府の外交努力を強調し、「3名の日本人乗組員が乗船しています」と投稿していた。だが実は、出光丸の操船には