謎に包まれているSTARTO新社長　俳優部が明かしたエピソードに「株が上がった」と称賛の声

STARTO ENTERTAINMENTに所属する俳優部のメンバーからなる通称『あくたれ』が、10月18日にX（旧ツイッター）で生配信を行った。その中で、彼らは６月下旬に同社の代表取締役CEOに就任した鈴木克明氏に言及。普段はあまり伝わってこない新社長のエピソードが聞けたことで、一部ファンから喜びの声が上がった。

生配信で明かされた、新社長の人物像

ジュニアを卒業後、舞台作品を中心に活動している俳優の高田翔（32）、今江大地（30）、松本幸大（36）、冨岡健翔（33）、野澤祐樹（32）の５人が生配信を実施。

それぞれの仕事や近況などについて話していたところ、高田はふぉ〜ゆ〜・辰巳雄大（38）が主演を務め、自身も出演していた舞台『BSフジ presents VOICEアクト 21歳のボヤージュ〜未来への人生ノート〜』（10月７日〜13日）を、鈴木社長が見に来てくれたと明かした。

鈴木社長といえば、福田淳氏に代わり、今年６月27日付でSTARTOの代表取締役CEOに。高田は初対面だったそうで、終演後に「はじめまして」とあいさつすると、「すごい良かったです、舞台」と、褒められたという。続けて、「高田くんはどうだ、歌ったり踊ったりしたいんだろう？」と、いきなり踏み込んだ質問をしてきたとか。

「高田はもともと子役としてデビューを果たしており、旧ジャニーズ事務所に入る前には劇団四季のミュージカル『ライオンキング』に出演したことも。’07年に事務所入所後、ジュニアの頃は先輩のバックダンサーなども務めつつ、個人で演技の仕事をコンスタントに続けていました。

その結果、’21年４月22日に単独の公式ページが誕生し、ジュニア卒業となったんです。歌やダンスをウリにしてきたというよりも、どちらかといえば“演技派”で知られているのですが……」（芸能ライター）

鈴木社長から突然、言葉を投げかけられ、高田本人も「僕ですか？」と驚きながら、ついつい「はい、そうです」と返答したそう。ただ、鈴木社長が『21歳のボヤージュ』での演技を見てそう感じたのか、何をもって「歌ったり踊ったりしたいのではないか」と思ったのか、疑問を抱いたという。

別れ際にも「高田くん、絶対、歌ったり踊ったりしたほうがいいぞ」と念押しされ、高田は「怖くなってきて……」と本音を吐露。鈴木社長に面食らったようだが、最終的に「“はじめまして”で、そう言われると思わなかったから、俺もすっごいもう……なんか、うれしかったです」「本当にすごい良い方で」と、フォローを入れていた。

新社長は謎に包まれていたが…

さらに、鈴木社長は今江らの舞台にも来ていたといい、「佇まいがカチッとしてる」（高田）「『笑顔がいいね』って言われた」（今江）などと、鈴木社長と対面した時のエピソードを話していた。

「また、松本いわく先日は自身の主演舞台『夜逃げ屋本舗』（10月８日〜13日）も鈴木社長が観劇してくれたとのこと。彼は舞台上でしっかりした役を演じた後に、カーテンコールで笑顔を振りまいていたそうなのですが、鈴木社長からは『あそこ見たらね、松本くんの笑顔が良すぎてね、全部忘れちゃった！』と言われたんだとか。

この感想を受け、周囲が『ちょっとダメじゃない？』『社長の話、やめよう』と慌てて止めるも、松本本人は『俺はうれしくて、うれしくて』『良い方なのよ、本当に素敵で』と、絶賛していました」（同）

なお、前任の福田氏は金髪というトレードマークもあり目立つ存在だったほか、社長就任後にはメディアの取材に応じる機会も何度かあった。

一方、鈴木社長の場合は、STARTOの公式サイトでプロフィールが公開されているため、過去の経歴等は明らかになっている。ただ、10月下旬時点で福田氏のように“顔出し”でメディアに登場する場面はなく、その人物像は謎に包まれている段階だ。

そんな中で所属タレントから鈴木社長の話が出てきたわけだが、SNS上のファンは、

〈生配信を見て新社長の株が上がったし、高田さんは“歌って踊ることをしましょう”って思った〉

〈高田さんに『歌ったり踊ったりしたほうがいい』って声がけをする社長、センスある〉

〈『高田くんは歌ったり踊ったりしたいんだろう？』って言う新社長、推せる〉

〈新社長さん、ファン目線もあって信頼できる方かも？ と思った〉

と、好印象を抱いたようだった。

社長からの一言に背中を押されたのか、高田は10月17日に自身のXで「ミュージカル俳優になりたい」と、ポスト。鈴木社長がトップになったことにより、「あくたれ」の面々がどんな活躍を見せていくのか、今後の展開が楽しみだ。