Snow Manの目黒蓮（29）が今年に入って、八面六臂の活躍を見せている。【もっと読む】宮舘涼太は熱愛報道、渡辺翔太はSNS炎上、目黒蓮は不在…それでもSnow Manの勢いが落ちない3つの強みGWに突入する4月29日からは主演映画「SAKAMOTO DAYS」が公開。原作は、「週刊少年ジャンプ」連載の殺し屋アクション。目黒は、伝説の元殺し屋を演じる。ヒットメーカーの福田雄一監督がメガホンを取るだけに、業界ではヒット間違いなしと見