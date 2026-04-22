4月21日、5人組アイドルグループ「M！LK」の吉田仁人と曽野舜太が、バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した。軽妙なトークで盛り上がったが、2人が番組に出演する前日、ファンのマナーが波紋を呼んでいた。『ぽかぽか』は、フジテレビ7階の「ぽかぽかパーク」と呼ばれる特設エリアで生放送され、スタジオ外からガラス越しに見学することが可能だ。ただ、この観覧をめぐって、SNSをざわつかせるできごとが。「放送