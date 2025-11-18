階段の下から猫がじわりじわりと距離を詰めてきて…？獲物をロックオンしたハンターのような慎重な動きがかわいすぎると話題で、動画は1千6百再生を突破。「のぼり方がたまらない！w」「ずんずんって感じでかわいいw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：階段を登ってくる赤ちゃん猫→姿勢を低くして…悶絶級の『まるでハンターのような様子』】

階段の下でお座り

Instagramアカウント『kur_umi0810』に投稿されたのは、階段の下からゆっくりとした動きでのぼってくる猫の様子です。動画に登場するのは、ソマリの「こてつ」ちゃん。まん丸な目と、整ったプロポーションが美しい男の子です。

この日飼い主さんは、階段の上から、階段の一番下で座っているこてつちゃんを見つめておられたのだそうです。

迫ってくる猫

見られていることに気づいたこてつちゃんは、目を大きく見開いて視線を飼い主さんにロックオンすると、姿勢をかなり低くして、じわりじわりと一歩ずつ階段をのぼって飼い主さんの方に迫ってきたのだとか。

その姿は、まるでほふく前進で獲物を狙う敏腕ハンターさながらだったといいます。ゆっくり慎重な動きと鋭い目つきが「潜入感」を演出して、こちらまでちょっとドキドキしてしまいます。ついに階段をのぼり切ったこてつちゃんは、そのままカメラに向かってまっすぐ近づいてきて、ドアップのかわいすぎるドヤ顔を披露してくれたとのこと。

最後は癒しに

登頂したときのこてつちゃんは、「僕、来たよ！」と言わんばかりの満足げな口元と、どこか飼い主さんに甘えているようにも見える優しい目つきをしていたのだそうです。ほふく前進からのこの表情に、観ている人々はメロメロになってしまいます。

お茶目で優しく、愛嬌たっぷりのこてつちゃんの姿は、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「こてつちゃん、飼い主さんのお顔をのぞき込むようにしていますね」「かわいい猫ちゃんが迫ってきた～！」「何か気になりながらのぼってたのかなぁ？」「用心しながら少しずつ上がってくる姿がたまらない」「ドヤ顔しているのもかわいくていいね！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Instagramアカウント『kur_umi0810』では、この他にも猫たち（同居猫であるラガマフィンの「くるみ」ちゃんもいます）のかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kur_umi0810」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。