オープニングセレモニーを開催！「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」がグランドオープン
小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、2025年11月15日（土）に国内3店舗目となる「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」を、国内最大級のショッピングモールである埼玉県越谷市のイオンレイクタウン内にグランドオープンした。当日には、このオープンを記念し、店頭にてオープニングセレモニーが開催された。
■Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店について
国内最大級のショッピングモールに出店した「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」は、Xiaomi Storeとして国内3店舗目となる。
本店舗は、世界中で展開しているXiaomi Storeのデザインコンセプトを踏襲しつつ、これまでの店舗運営の知見を活かして進化を遂げている。店内には、9月に発表された「Xiaomi 15Tシリーズ」など注目の最新機種をはじめ、スマートなくらしの実現を目指すIoT家電など、計200以上ものシャオミ製品をワンストップで体験・購入することが可能だ。
今回、国内最大級のショッピングモールであるイオンレイクタウンへ出店することは、Xiaomiが掲げる「スマートなくらしを、すべての人へ」というミッションを日本でも実現するための一歩。スマートホームというコンセプトが日本の消費者により広く受け入れられ、お客様の生活をより豊かにできるような新たな体験を提供する店舗づくりを進めてまいくとしている。
■オープニングセレモニーの様子
オープニングセレモニーでは、まずイオンモール株式会社 イオンレイクタウンkaze ゼネラルマネージャー浅井 直樹氏が登壇し、今回のオープンの経緯や、Xiaomi Storeの出店がイオンレイクタウンに与える、新たな顧客体験への期待を語った。
続いて、小米技術日本株式会社 社長 呂 暁露（ロ シャオロ）が登壇し、新店舗のグランドオープンに対する喜びを表現するとともに、Xiaomi Storeを起点とした、今後の日本市場での事業展望について力強くメッセージを伝えた。
会場には、多くのメディア関係者やXiaomiファンが集まる中、登壇者によるテープカットが華やかに行われ、「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」の門出を祝った。また、当日の来場者へは、オープン記念限定ノベルティとして、Xiaomiブランドを愛する「Xiaomiファン」との歩みと、これから一緒に描く未来をデザインに込めたオリジナルマグネットも配布され、オープン初日の盛り上がりに華を添えた。
■イオンモール株式会社 イオンレイクタウンkaze ゼネラルマネージャー 浅井 直樹氏のご挨拶
イオンモール株式会社 イオンレイクタウンkaze ゼネラルマネージャーの浅井 直樹氏は冒頭の祝辞の中で、Xiaomi Store新店舗オープン後の展望について「本日、3番目のお店がついにオープンするということで、大変嬉しく思っております。スマートフォンや、タブレットだけでなく、いろいろなスマートテクノロジーを搭載した家電など、たくさんの商品を実際にここで見て、体験できる場所がここにあるというのは、本当に素晴らしいと感じました。」と期待を述べました。
■小米技術日本株式会社 社長 呂 暁露からのご挨拶
続いて小米技術日本株式会社 社長 呂 暁露から挨拶がありました。呂は「日本で一番大きなショッピングモールで出店できることを、心から嬉しく思っています。そしてXiaomi Storeは、シャオミのコア戦略でもあり、こちらの戦略を展開しながら日本のマーケットに対しての決心を示してまいりたいと思います。」と述べ、今後のXiaomi Storeのさらなる展開に対する強い期待と意欲を示しました。
■テープカットセレモニー
2人からの挨拶の後には、オープニングセレモニーの締めくくりとして、イオンモール株式会社 イオンレイクタウンkaze ゼネラルマネージャーの浅井 直樹氏、小米技術日本株式会社 社長 呂 暁露、そして２名のXiaomiファンの方たちと共に、「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」の盛大なテープカットが行われた。
テープカットの瞬間、会場からは大きな拍手が沸き起こり、「Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店」の正式オープンが宣言された。
■今後の展望
今回のXiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店のオープンによりシャオミは関東エリアにおける店舗展開の加速を印象付けた。12月6日（土）には４店舗目となる「Xiaomi Store イオンモール幕張新都心店」、12月13日（土）には5店舗目となる「Xiaomi Store カメイドクロック店」がグランドオープンする予定であり、今後さらに日本各地での店舗展開が期待されている。
■オープン記念キャンペーン
オープンを記念して、複数の特別キャンペーンが実施されている。
オープンキャンペーン１：
11月15日に1つ以上の製品を購入&アンケート回答で、Xiaomiノートをプレゼント！
11月15日、「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」にて、1つ以上の製品を購入&アンケート回答で、Xiaomiノートをプレゼントする。
※プレゼントの数量には限りがあります。無くなり次第終了となる。
オープンキャンペーン２：
11月15日以降、LINEお友達登録&アンケート回答で、Xiaomiスマホストラップをプレゼント！
11月15日以降、「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」にて、LINEお友達登録&アンケート回答で、Xiaomiスマホストラップをプレゼントする。
※プレゼントの数量には限りがあります。無くなり次第終了となる。
オープンキャンペーン３：
Xiaomi Storeでの購入金額/製品に応じて豪華限定製品をプレゼント！
「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」での購入金額/製品に応じて豪華限定製品をプレゼントする。
※プレゼントの数量には限りがあります。無くなり次第終了となる。
＜オープニングセレモニー概要＞
イベント：Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店 オープニングセレモニー
開催日 ：2025年11月15日（土）
開催場所：Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店
登壇者 ：イオンモール株式会社 イオンレイクタウンkaze
ゼネラルマネージャー 浅井 直樹氏
小米技術日本株式会社 社長 呂 暁露
