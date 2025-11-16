月亭方正 （C）ORICON NewS inc.

　落語家の月亭方正が、16日放送の16日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜　前11：40）に出演した。

　番組では、11月1日に配信スタートシアtダウンタウンらの独自プラットフォーム「DOWNTOWN+」が話題にあがった。MCの上沼恵美子は、方正へ「（出演依頼が）絶対あったと思うんねん」と向けた。

　方正は「ウソつかないです。本当に（依頼が）来てなくて」と返答。一方で、松本とは会ったとし「お元気でしたよ。笑いの話をずっとされていて」と証言した。

　さらに、方正が「（松本へ）落語やってくださいよ！とは言いました。松本さん、大好きなんです、落語が」と明かすと、「先輩になりたい？」「弟子をとりたい？」と一同から総ツッコミにあい「言ってない！」とタジタジだった。