月亭方正、松本人志に“お願い”「やってくださいよ！」 その内容にスタジオ総ツッコミ
落語家の月亭方正が、16日放送の16日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演した。
【全身ショット】雨をものともせず…野外で熱唱する上沼恵美子
番組では、11月1日に配信スタートシアtダウンタウンらの独自プラットフォーム「DOWNTOWN+」が話題にあがった。MCの上沼恵美子は、方正へ「（出演依頼が）絶対あったと思うんねん」と向けた。
方正は「ウソつかないです。本当に（依頼が）来てなくて」と返答。一方で、松本とは会ったとし「お元気でしたよ。笑いの話をずっとされていて」と証言した。
さらに、方正が「（松本へ）落語やってくださいよ！とは言いました。松本さん、大好きなんです、落語が」と明かすと、「先輩になりたい？」「弟子をとりたい？」と一同から総ツッコミにあい「言ってない！」とタジタジだった。
