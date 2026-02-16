Íî¸ì²È¤Î·îÄâÊýÀµ¤µ¤ó¤Ï2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·îÄâÊýÀµ¡õÈþ¿ÍºÊ¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¡¢Èþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×ÊýÀµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö£µ£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊýÀµ¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ë²Ú¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥­¤¬¤¹¤Æ¤­¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Èþ¤·¤¤ºÊ¤Î¾Ð´é¤âµ±¤­¡¢É×ÉØÃç¤¬¤è¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦