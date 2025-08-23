ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 月亭方正、ガキ使の名物企画に本音を明かす「僕本当に嫌やったんです… 月亭方正（山崎邦正） ガキの使いやあらへんで エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 月亭方正、ガキ使の名物企画に本音を明かす「僕本当に嫌やったんです」 2025年8月23日 14時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 月亭方正が23日のラジオで、「ガキ使」の名物企画に本音を吐露した モリマンのホルスタイン・モリ夫による体を張った対決企画に言及 「僕本当に嫌やったんです」「怖い痛い、何でやらなアカンねん」と話した 記事を読む おすすめ記事 手越祐也、黒髪で及川光博の恋の相手役「初対面からミッチーと」２人の“王子様”が初共演 2025年8月19日 4時30分 ９４歳リアル人間国宝・野村万作 自身追った映画に「『当たるといいな』は下品 『当然、当たる！』」と宣言 2025年8月23日 14時33分 ますだおかだ増田英彦「僕は吉本に入りたかったけど…」松竹芸能入りの理由を告白 2025年8月19日 15時16分 マンションの退去が決まるも荷造りが進まない時に…大家の“人情”に救われたエピソード ズーカラデル鷲見が語る 2025年8月23日 8時0分 大関取りの若隆景が地元・福島市で巡業 ５歳の長男と相撲を取り「声援に応えたい」 2025年8月22日 18時29分